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Гомельский ответил, является ли «Оклахома» новой династией

Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил, является ли «Оклахома-Сити Тандер» новой династией.

Источник: Чемпионат.com

Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил, является ли «Оклахома-Сити Тандер» новой династией.

«Если брать средний возраст чемпионских составов за всю историю лиги, то “Оклахома” — вторая. [Только] “Портленд” образца 1978 года был моложе.

Последние новости из лагеря «Оклахомы» утверждают, что Шей Гилджес-Александер получит максимально возможный контракт на четыре года, Холмгрен и Джейлен Уилльямс также подпишут новые контракты до 2029 года в ближайшие две недели. Это означает, что костяк команды будет сохранён. Но утверждать, что в «Оклахоме» родилась новая династия, я не могу", — написал Гомельский на своём официальном сайте.