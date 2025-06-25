Гомельский ответил, является ли «Оклахома» новой династией

Последние новости из лагеря «Оклахомы» утверждают, что Шей Гилджес-Александер получит максимально возможный контракт на четыре года, Холмгрен и Джейлен Уилльямс также подпишут новые контракты до 2029 года в ближайшие две недели. Это означает, что костяк команды будет сохранён. Но утверждать, что в «Оклахоме» родилась новая династия, я не могу", — написал Гомельский на своём официальном сайте.