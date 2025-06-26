Егор Дёмин — в НБА. Это важнейшее событие для российского баскетбола

Кажется, все уже соскучились по тому ощущению, когда можно болеть за своего в НБА. И с Дёминым — особый случай. У него, безусловно, большой потенциал, и мы искренне надеемся, что он сможет закрепиться в лиге и сделать себе имя. Об Андрее Кириленко за океаном до сих пор вспоминают, ведь он был уникальным игроком, ставившим статистические рекорды и славящимся универсальностью и выдающейся защитой. Егор тоже берёт универсализмом, но акцент его игры смещён на созидание, а не на оборону, как у АК-47. Будем верить, что он тоже впишет своё имя в историю лиги.