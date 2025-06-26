Деньги, которых не видел даже Овечкин. Сколько Демин может заработать за карьеру в НБА

Через три года у Дёмина появится возможность заключить новое соглашение. Здесь многое будет зависеть от его прогресса. Если Егор выйдет на уровень звезды, то будет претендовать на максимальный контракт — 25% от потолка зарплат, что через три года может обернуться пятилетним соглашением на сумму свыше $ 200 млн, со средней зарплатой более $ 40 млн в год. Если же станет надёжным игроком основы, но не звездой, Егор может повторить путь Николаса Клэкстона, также выступающего за «Нетс»: его новая зарплата составила $ 25 млн в год. Для Дёмина это может означать контракт на четыре-пять лет с ежегодной зарплатой от $ 25 до $ 35 млн — то есть от $ 100 до $175 млн за срок соглашения.