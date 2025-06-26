За Дёмина в «Бруклине» даже тревожно! В «Нетс» сошли с ума на драфте

Если все эти игроки были выбраны для конкуренции между собой, то Дёмину, возможно, придётся ограничиться короткими отрезками на паркете, без «ключей» от нападения команды и без достаточного времени с мячом. А если Шон Маркс рассчитывает, что они смогут играть вместе — возникает хаос. У «Бруклина» окажется сразу несколько игроков, которым жизненно необходим мяч, так ещё и при этом ни один из них пока не может похвастаться стабильным броском.