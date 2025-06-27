Россияне покоряют Америку! Девять наших игроков в следующем сезоне NCAA

Но у «Зенита» крайне сильный состав, насыщенный легионерами с опытом игры в Евролиге и НБА. В таком коллективе, нацеленном на победу здесь и сейчас, очень сложно бороться за игровое время. Именно поэтому Рыжов отправился в США за практикой и будет выступать за Florida State — известную на всю страну студенческую программу, регулярно попадающую в «Мартовское безумие». Надеемся, там мы увидим и Егора! Пока что Рыжова нет в мок-драфтах — возможно, из-за недостатка информации у их составителей. Но есть основания надеяться, что он всё же туда попадёт: в конце концов, если тебе удаётся получить игровое время в «Зените», команде уровня Евролиги, это серьёзный показатель.