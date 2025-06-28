В НБА дали $ 125 млн запасному. Почему все обсуждают этот контракт?

Рид — не просто любимец фанатов и лицо сувенирных полотенец. Он — результат системной работы клуба. Его путь от незадрафтованного новичка до одного из ключевых игроков важен как для имиджа организации, так и для её структуры. И если «волки» готовы платить ему такие деньги, это не жест за прошлые заслуги. Это признание того, что он воплощает ценности, в которые здесь верят: гибкость, понятность, свой человек. В эпоху, когда понятие «звезда» становится всё более размытым, Наз доказывает: не обязательно быть первым номером драфта, чтобы стать опорой команды. Иногда достаточно оказаться в нужном месте, обладать нужным набором качеств и сделать всё, чтобы тебя невозможно было не заметить. Хороший пример для многих.