Межсезонье НБА — 2025: как выстроить суперкоманду в условиях жёстких лимитов

Прогноз на сезон-2025/2026: потолок — $ 154,6 млн, налоговая граница — $ 187,9 млн, первый «апрон» — $ 195,9 млн, второй — $ 207,8 млн. Шаг за первый «апрон» — и ты лишаешься права на сделки «сайн-энд-трейд», не можешь принимать игроков с большей зарплатой, теряешь привычные торговые исключения. Второй «апрон» — почти карантин: запрещено объединять игроков в одном обмене, подписывать дорогостоящих «отчисленных», пользоваться налоговым исключением. Даже драфт-пик на семь лет вперёд оказывается «замороженным» — и будет недоступен, пока команда не опустится под лимит хотя бы трижды за четыре сезона.