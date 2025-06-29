Мучившийся с травмами Лонзо Болл уходит из «Чикаго» в «Кливленд». Разбираем обмен

Его возвращение на паркет в прошлом сезоне — уже само по себе событие. Два года вне игры, постоянные вопросы о состоянии колена, почти драматичная судьба карьеры. Однако Лонзо смог вернуться. Пусть не в прежней форме, не с прежней скоростью, но с новым пониманием игры и огромной мотивацией остаться в НБА. В «Кливленде» ему предлагаются чёткая роль и минимум давления: вести второй юнит, добавлять креатива в атаке, разгружать Митчелла, быть голосом в раздевалке. Здесь речь идёт не о возможности начать с нуля, а о взвешенном вложении в команду, способном принести отдачу при условии, что здоровье не подведёт.