«Торонто» возвращается в болото. Не удивляйтесь, если клуб опять станет унылым

Все эти успехи и неудачи — на счету Уджири. Он ошибался, иногда переоценивал свою интуицию, иногда недооценивал внутренние процессы, однако всегда действовал ради результата. Его решения были порой резкими, но их логика была очевидна: вернуть «Рэпторс» на вершину. Сегодня у клуба нет ни яркого лидера, ни выстроенной системы, ни чёткой стратегии. Снова звучит слово «ребилд», однако при этом зарплатная ведомость всё ещё соответствует статусу команды, претендующей на плей-офф. Нет ни понимания, за кем идти, ни того, кто смог бы убедить игроков и болельщиков, что всё это происходит не зря.