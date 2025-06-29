«Всё всегда сводится к нему». Харпер высмеял Леброна после его слов о старте Флэгга в НБА

Затем один из пользователей написал следующее в социальной сети X: «Леброн снова выставляет себя жертвой. Он пытается убедить всех, что ему не досталась хорошая команда в начале карьеры. Но Майкл Джордан, Стеф Карри, Йокич и Яннис тоже были выбраны слабыми клубами, остались им верны и добились побед. Они не сбегали и не искали оправданий. Такой уж он — Леброн-нежный».