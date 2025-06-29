Харден довёл защиту НБА до абсурда — и сам же её разоблачил. Помните, как это было?

Харден уже не тот игрок, ради которого переписывают схемы и ломают привычные установки. Он больше не рассыпает защиту степ-бэком с девяти метров и не заставляет тренеров искать спасение на баскетбольных форумах. Но его расцвет — напоминание о том, как один человек способен изменить всю баскетбольную эпоху. И если когда-нибудь кто-то снова заставит обороняться сзади, все сразу вспомнят, кто был первым — и почему уже через сезон никто больше не решился это повторить.