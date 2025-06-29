Ставочный скандал в НБА вышел на новый уровень — здесь фигурирует игрок на $ 42 млн!

До этого сезона Малик Бизли оставался скорее фоном, чем фигурой первой величины, но в «Детройте» сумел выдать третий лучший год в карьере: в среднем 16,3 очка за матч, 3,9 реализованного трёхочкового и почти 42% попаданий с дальних дистанций. Он установил клубный рекорд по количеству точных «трёшек» за сезон. Однако теперь все эти достижения могут потерять значение. Даже если официальных обвинений не последует, сам факт проведения расследования уже ставит под угрозу его дальнейшую карьеру. И речь идёт не о спорном игровом моменте, а о возможном участии в системе, которую лига стремится держать под строгим контролем и вдали от публичности.