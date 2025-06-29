НБА купается в деньгах, а бывшие баскетболисты — за решёткой. Кто следующий?

Истории с мошенничеством — не отклонение от нормы, а её следствие. Когда человек, привыкший к жизни на взлёте, вдруг оказывается без руля и без карты, он хватается за первое, что хоть как-то помогает выжить. Одни уходят в алкоголь или депрессию, другие — в сомнительные схемы. Обвинять в этом только самих игроков — значит закрывать глаза на суть проблемы. НБА не учит, как жить вне паркета. Формальные программы поддержки существуют, однако реальной помощи почти нет. Психологическая и профессиональная адаптация — скорее исключение, чем правило. Для лиги игроки лишь активы, и, как только контракт заканчивается, интерес к их судьбе исчезает.