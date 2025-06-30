Журналист: «Лейкерс» заинтересованы в центровом «Портленда», выкупившем контракт

Эйтон хочет присоединиться к претенденту, к тому же ему бы понравилась идея сыграть вместе с другими игроками драфта 2018 года — Лукой Дончичем и Леброном Джеймсом", — написал журналист Эван Сайдери в социальной сети Х (ранее Twitter).