Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналист: «Лейкерс» заинтересованы в центровом «Портленда», выкупившем контракт

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» заинтересован в подписании 26-летнего багамского центрового Деандре Эйтона, выступавшего за «Портленд Трэйл Блэйзерс», который ранее выкупил свой контракт и готов выйти на рынок свободных агентов.

Источник: Чемпионат.com

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» заинтересован в подписании 26-летнего багамского центрового Деандре Эйтона, выступавшего за «Портленд Трэйл Блэйзерс», который ранее выкупил свой контракт и готов выйти на рынок свободных агентов.

«Ожидайте большого взаимного интереса между “Лейкерс” и Деандре Эйтоном, когда он официально получит право подписать контракт с новой командой.

Эйтон хочет присоединиться к претенденту, к тому же ему бы понравилась идея сыграть вместе с другими игроками драфта 2018 года — Лукой Дончичем и Леброном Джеймсом", — написал журналист Эван Сайдери в социальной сети Х (ранее Twitter).