«Раковая опухоль». Кендрик Перкинс обвинил одного из центровых НБА в токсичности

«В лиге ходят крайне неприятные слухи о Деандре Эйтоне: его уже окрестили “дивой” и “раковой опухолью” для раздевалки. Если он не пересмотрит своё поведение, его карьера может закончиться гораздо раньше, чем ему бы хотелось», — приводит слова Перкинса портал Clutch Point у себя на странице в социальной сети.