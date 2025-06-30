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«Раковая опухоль». Кендрик Перкинс обвинил одного из центровых НБА в токсичности

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс негативно высказался о центровом Деандре Эйтоне, чей контракт будет выкуплен «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Источник: Чемпионат.com

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс негативно высказался о центровом Деандре Эйтоне, чей контракт будет выкуплен «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«В лиге ходят крайне неприятные слухи о Деандре Эйтоне: его уже окрестили “дивой” и “раковой опухолью” для раздевалки. Если он не пересмотрит своё поведение, его карьера может закончиться гораздо раньше, чем ему бы хотелось», — приводит слова Перкинса портал Clutch Point у себя на странице в социальной сети.

Стоит отметить, что последнее время поступают новости, что «Лос-Анджелес Лейкерс» заинтересован в приобретении Эйтона.