Леброн, твоё время в «Лейкерс» вышло: 5 причин двигаться дальше

Первая причина — спад, который невозможно не заметить. Да, его статистика всё ещё впечатляет (24,4 очка, 8,2 передачи, 7,8 подбора), однако реальное влияние на игру стремительно уменьшается. Показатель «плюс-минус» говорит сам за себя: Джеймс — один из наименее эффективных игроков ротации. Он стал медленнее, чуть менее резким, реже идёт в борьбу. Это не упрёк — это законы природы. Даже Леброн однажды сталкивается с возрастом. Возможно, в другой команде, с более гармоничным составом и меньшим давлением, он мог бы сберечь силы и не упираться в собственные пределы.