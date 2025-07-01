В НБА сурово прощаются даже с суперзвёздами. История Лилларда — грустная и трагичная

Приглашение Тёрнера — явная попытка вернуть «Милуоки» в борьбу за чемпионский титул. Центровой, способный растягивать оборону дальними бросками, надёжно защищать кольцо и не требующий большого объёма владений мячом, идеально дополняет игру рядом с Яннисом. В прошлом сезоне Тёрнер реализовал впечатляющие 39,6% трёхочковых, набирал в среднем 15,6 очка и делал по два блок-шота за матч. В плей-офф на его счету 46 блоков — это рекорд «Индианы». Он — один из всего трёх игроков в истории НБА, кому покорились рубежи в 700 трёхочковых и 1400 блок-шотов (в компании с Бруком Лопесом и Рашидом Уоллесом). К тому же ему всего 29, он в самом расцвете сил и был готов остаться в «Пэйсерс», если бы не травма Халибёртона и ограниченные возможности клуба из-за налогов.