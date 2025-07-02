«Ё» — величайшая степень уважения. В НБА показали, почему сделали ставку на Егора Дёмина

Не менее важно и то, что в «Бруклине» подошли к идее не просто как к оригинальной задумке. Они реализовали её вместе с игроком, который может стать новым лицом франшизы. Егор Дёмин — восьмой выбор на драфте-2025 и одновременно одна из самых заметных фигур среди молодых баскетболистов Европы: юниор, обладающий впечатляющим потенциалом и самобытной манерой игры. Превращение его фамилии в маркетинговый символ — шаг логичный. Однако куда ценнее то, что шаг этот сделан деликатно: без излишней демонстрации «русскости», без банальных штампов. Всего лишь одна буква — но именно она говорит больше любых слов.