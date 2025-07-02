Дюрант — всего лишь изюминка. Почему сейчас «Хьюстон» входит в число фаворитов НБА?

Особый интерес вызывает взгляд «Рокетс» на конкуренцию на Западе. В клубе открыто вдохновляются моделью «Оклахомы», где ставка делается на развитие, однако при этом команда уже готова бороться за высокие места. Разница лишь в том, что «Тандер» в этом плане осторожнее, а в «Хьюстоне» решили — время ждать прошло. Их ставка — чемпионский титул. И, в отличие от многих соперников, здесь готовы не только платить за этот шанс, но и принимать на себя последствия, если план не сработает.