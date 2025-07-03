«Майами» объявил о подписании контракта с российским баскетболистом Голдиным

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами» заключил двусторонний контракт с российским центровым Владиславом Голдиным. Об этом сообщает пресс-служба «Майами».
Голдин не был выбран на прошедшем драфте НБА. Согласно двустороннему контракту, игрок может провести не более 50 матчей в регулярном чемпионате НБА, а остальное время должен выступать в Лиге развития (G League) за фарм-клуб.
Голдину 24 года. Минувший сезон он провел в Национальной ассоциации студенческого спорта, выступая за «Мичиган Вулверинз», в составе которого дошел до ⅛ финала «Мартовского безумия». Россиянин в среднем за игру набирал 16,6 очка, делал 7 подборов и совершал 1,4 блока.
«Майами» является трехкратным чемпионом НБА. В сезоне-2024/25 команда завершила участие в первом раунде плей-офф, проиграв «Кливленду» (0−4).
На драфте НБА 2025 года «Бруклин» выбрал россиянина Егора Демина под 8-м номером. Он стал самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги.