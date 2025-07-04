Дёмин с Голдиным уже в деле. На кого смотреть в Летней лиге НБА — 2025?

Многие критиковали руководство «Нетс» за странный выбор на драфте: клуб взял сразу нескольких игроков, во многом схожих между собой по стилю и функционалу. Поэтому возникают опасения, получит ли Дёмин ту роль, в которой он действительно сможет раскрыться. Именно здесь мы и получим первое представление о его позиции на паркете, о том, как его будут сочетать с другими защитниками — Траоре и Сарафом. И, конечно, увидим текущее состояние его броска — пожалуй, его главного «ред-флага» в скаутских отчётах.