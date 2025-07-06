«Майами» победил «Сан-Антонио» в Летней лиге НБА

Голдин не был выбран на прошедшем драфте НБА, а после него подписал двусторонний контракт с «Майами». Россиянин в прошедшем сезоне выступал за «Мичиган Вулверинз» в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) и вместе с клубом дошел до стадии третьего раунда «Мартовского безумия». Центровой принял участие в 37 матчах, в среднем за игру он набирал 16,6 очка, а также делал 7,0 подбора и 1,4 блокшота.