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«Майами» победил «Сан-Антонио» в Летней лиге НБА

«Майами» победил «Сан-Антонио» в Летней лиге НБА, Голдин набрал семь очков.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. «Майами Хит» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Сан-Франциско, завершилась со счетом 82:69 (12:13, 20:16, 24:22, 26:18). Игра стала для российского центрового Владислава Голдина дебютной в составе «Майами Хит». 24-летний баскетболист провел на паркете 12 минут, отметился семью очками, тремя подборами и одной передачей.

В следующем матче «Майами» в ночь на 9 июля по московскому времени сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз», а «Сан-Антонио» тогда же встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Голдин не был выбран на прошедшем драфте НБА, а после него подписал двусторонний контракт с «Майами». Россиянин в прошедшем сезоне выступал за «Мичиган Вулверинз» в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) и вместе с клубом дошел до стадии третьего раунда «Мартовского безумия». Центровой принял участие в 37 матчах, в среднем за игру он набирал 16,6 очка, а также делал 7,0 подбора и 1,4 блокшота.