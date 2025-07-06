Современная НБА — лига, где каждый может стать чемпионом. Почему это работает?

С 2019 года ни одной команде не удавалось удержать титул дольше сезона — а за семь последних лет чемпионами становились семь разных клубов, что стало абсолютным рекордом. Для сравнения: за предыдущие 35 лет чемпионов было всего девять. Сейчас за последние 11 лет — уже восемь. Такая частая смена лидеров не говорит о хаосе. Напротив, это свидетельство того, насколько сбалансированной и конкурентной стала лига. Изменилась сама структура — и вместе с ней изменились условия для успеха.