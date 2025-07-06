«Нью-Йорк» сожрёт Майка Брауна — даже если он будет делать всё правильно

У «Никс» — крепкое руководство и большие амбиции. Этой команде удалось сформировать коллектив с характером, а поиском главного тренера они занимались взвешенно и вдумчиво: без спешки изучали кандидатов, присматривались к ассистентам и женщинам-тренерам, рассматривали молодых специалистов, однако в итоге сделали ставку на проверенного профессионала. Им был нужен человек, способный не затеряться в хаосе, и выбор пал на Брауна. Его преимущество — не только в регалиях, но и в умении выстраивать процессы: не диктатура и не крик с бровки, а диалог, адаптация, чёткая структура.