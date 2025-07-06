В НБА пробуют свежие изменения. Их цель — не портить личные показатели игроков

Идея этого нововведения — мотивировать игроков не бояться бросать в подобных ситуациях, не опасаясь за свою статистику. Раньше даже при реальной возможности для дальнего броска баскетболисты предпочитали не рисковать, ведь всего один неудачный выстрел мог испортить их сезонные показатели, а значит — повлиять на премии и мнение тренеров или менеджеров.