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Тренер «Торонто» объяснил, почему современные клубы НБА играют в баскетбольный «футбол»

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторс» Дарко Раякович рассказал о современных тенденциях развития игры.

Источник: Чемпионат.com

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторс» Дарко Раякович рассказал о современных тенденциях развития игры.

"Первое, что изменилось в НБА — это правила. Сейчас разрешено больше физической борьбы, чем три или четыре года назад. Существует сильная тенденция к тому, что команды действительно хотят улучшить оборонительную игру, чтобы игроки были готовы защищаться на позициях с первой по четвёртую, меняться, а более высокие игроки — защищать все пять позиций. И очень часто позиции четвёрка и пятёрка взаимозаменяемы.

В атаке мы стремимся добиться бо́льшего ритма быстрых переходов, пытаясь создать ситуации, в которых можно форсировать потери у соперника или использовать подборы в обороне для перехода в быстрые отрывы. Баскетбол постепенно превращается в тотальный футбол, который был у нас 10−15 лет назад. Главное — получить больше владения, что, в свою очередь, увеличивает шансы на победу", — приводит слова Раяковича издание Basketball Sphere.