Тренер «Торонто» объяснил, почему современные клубы НБА играют в баскетбольный «футбол»

"Первое, что изменилось в НБА — это правила. Сейчас разрешено больше физической борьбы, чем три или четыре года назад. Существует сильная тенденция к тому, что команды действительно хотят улучшить оборонительную игру, чтобы игроки были готовы защищаться на позициях с первой по четвёртую, меняться, а более высокие игроки — защищать все пять позиций. И очень часто позиции четвёрка и пятёрка взаимозаменяемы.