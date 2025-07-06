«Счастье — понимать, что я должен быть собой, а не перестраиваться». Голдин — о «Майами»

Честно говоря, я поговорил с некоторыми тренерами и спросил их, что они хотят видеть от меня [в дебютной игре]. Они сказали мне, что хотят видеть, кто я есть, а не пытался делать вещи, которые несвойственны мне. Это настоящее счастье — понимать, что этой команде нужно, чтобы ты был самим собой, а не просто перестраивался под систему", — приводит слова Голдина издание Miami Herald.