Как НБА забирает миллионы у своих суперзвёзд

Механизм работает так: лига и профсоюз игроков договорились делить доходы НБА по схеме 51/49 в пользу баскетболистов. Однако точная сумма доходов становится известна только по завершении сезона. Чтобы не возник дефицит, ежегодно лига удерживает 10% зарплат — это и есть эскроу. Теоретически, если финансовые показатели превзошли ожидания, эти деньги возвращаются игрокам. На деле — далеко не всегда. По итогам сезона-2024/2025 игроки недополучат $ 480 млн — почти полмиллиарда не дойдёт до тех, кто выходит на паркет. Больше всего потерял Карри, но в том же списке — Йокич, Эмбиид, Бил, Дюрант; каждый из них «вернул» больше $ 4 млн. Формально — добровольно. На деле — потому что так устроена система.