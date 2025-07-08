Трёхсторонний обмен «Майами», «Клипперс» и «Юты»: подробный разбор сделки

Однако на практике всё не так однозначно. За последние четыре сезона Пауэлл лишь однажды провёл больше 60 матчей, так что рассчитывать на стабильность не приходится. К тому же он входит в контрактный год: если заиграет, летом наверняка потребует крупный контракт, а если не проявит себя — его быстро забудут как очередной краткосрочный эксперимент. При этом «Хит» расстались сразу с двумя опытными ролевиками — Кевином Лавом и Кайлом Андерсоном, а также отдали пик второго раунда. Лав был важной фигурой в раздевалке, Андерсон спокойно закрывал вторую пятёрку. Не поспешили ли во Флориде, решившись на такой обмен?