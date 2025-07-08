Экс-игрок НБА вспомнил, как в год новичка получал больше Майкла Джордана

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Джим Джексон поделился мнением о нынешних зарплатах в североамериканской лиге. Спортсмен вспомнил, сколько получал в свой год новичка, отметив, что даже тогда оклады стали выше, чем были зарплаты у многих легендарных спортсменов.
«Когда я пришёл в лигу, то зарабатывал $ 3 млн в год. Майкл Джордан в то время получал $ 2,6 млн», — сказал Джексон в подкасте Пола Джорджа.
Ранее известный североамериканский журналист и обозреватель Билл Симмонс дал совет «Чикаго Буллз» насчёт Джордана, чтобы возродить былое величие команды.
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