Голдин помог «Майами» победить «Голден Стэйт» в Летней лиге НБА

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. «Майами Хит» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, которая прошла в Сан-Франциско, завершилась победой гостей со счетом 93:79 (23:22, 25:14, 22:21, 23:22). Самым результативным игроком матча стал Кайра Льюис из «Майами», набравший 16 очков. У «Уорриорз» 14 очков записал в свой актив Джексон Роу.
Российский центровой «Хит» Владислав Голдин провел на паркете почти 20 минут, отметился десятью очками, пятью подборами и двумя результативными передачами.
Голдину 24 года. Он не был выбран на прошедшем драфте НБА, но после него подписал двусторонний контракт с «Майами». Россиянин в прошедшем сезоне выступал за «Мичиган Вулверинз» в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) и вместе с клубом дошел до стадии третьего раунда «Мартовского безумия».