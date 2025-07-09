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Голдин помог «Майами» победить «Голден Стэйт» в Летней лиге НБА

«Майами» победил «Голден Стэйт» в Летней лиге НБА, Голдин набрал десять очков.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. «Майами Хит» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, которая прошла в Сан-Франциско, завершилась победой гостей со счетом 93:79 (23:22, 25:14, 22:21, 23:22). Самым результативным игроком матча стал Кайра Льюис из «Майами», набравший 16 очков. У «Уорриорз» 14 очков записал в свой актив Джексон Роу.

Российский центровой «Хит» Владислав Голдин провел на паркете почти 20 минут, отметился десятью очками, пятью подборами и двумя результативными передачами.

Голдину 24 года. Он не был выбран на прошедшем драфте НБА, но после него подписал двусторонний контракт с «Майами». Россиянин в прошедшем сезоне выступал за «Мичиган Вулверинз» в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) и вместе с клубом дошел до стадии третьего раунда «Мартовского безумия».