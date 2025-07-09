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Чемпион НБА назвал 22-летнего игрока, которого считает лучше Виктора Вембаньямы

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чемпион лиги 2021 года Джефф Тиг признался, что оценивает уровень тяжёлого форварда «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро выше 21-летнего центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

Источник: Чемпионат.com

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чемпион лиги 2021 года Джефф Тиг признался, что оценивает уровень тяжёлого форварда «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро выше 21-летнего центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«Причина, по которой я говорю, что Пало лучше Вемби, в том, что Вемби на самом деле ничего не сделал. Нам просто нравится Вемби. Конечно, он феноменальный игрок, но я просто буду исходить из того, что вижу», — сказал Тиг в Club 520 Podcast.

В прошлом сезоне НБА Банкеро принял участие в 52 матчах, в которых в среднем набирал 26,1 очка, совершал 7,1 подбора и отдавал 4,8 передачи.