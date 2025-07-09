Чемпион НБА назвал 22-летнего игрока, которого считает лучше Виктора Вембаньямы

«Причина, по которой я говорю, что Пало лучше Вемби, в том, что Вемби на самом деле ничего не сделал. Нам просто нравится Вемби. Конечно, он феноменальный игрок, но я просто буду исходить из того, что вижу», — сказал Тиг в Club 520 Podcast.