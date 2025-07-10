Суд в США приговорил экс-баскетболиста НБА к восьми годам тюрьмы

Преступление было совершено 3 октября 2021 года во время вечеринки в доме одноклубника Маклемора по «Портленд Трэйл Блэйзерс» Роберта Ковингтона. Потерпевшая заявила, что была в беспомощном состоянии после вечеринки с обильным употреблением алкоголя и не могла дать согласие на половой акт. По ее словам, она очнулась во время изнасилования и попыталась прекратить его, однако Маклемор ей не позволил. Женщина отметила, что не требовала от баскетболиста денег, а сразу написала заявление в полицию.