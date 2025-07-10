Суд в США приговорил экс-баскетболиста НБА к восьми годам тюрьмы

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Бен Маклемор приговорен к более чем восьми годам тюремного заключения по делу об изнасиловании женщины на вечеринке, сообщает ESPN.
Ранее жюри округа Клакамас, штат Орегон, признало 32-летнего Маклемора виновным по трем пунктам обвинения и оправдало по дополнительному пункту. Маклемор отрицал свою вину по всем четырем пунктам.
В среду суд округа Клакамас приговорил Маклемора к 100 месяцам (8 лет и 4 месяца) заключения в тюрьме штата. Баскетболист присутствовал на заседании в форме заключенного, он не обращался с последним словом. Адвокат Маклемора Кристен Уайнмиллер сообщила СМИ, что сторона защиты рассчитывает на процедуру «повторного рассмотрения дела», которая позволит оценить, должен ли спортсмен отбыть в заключении все 100 месяцев срока.
Преступление было совершено 3 октября 2021 года во время вечеринки в доме одноклубника Маклемора по «Портленд Трэйл Блэйзерс» Роберта Ковингтона. Потерпевшая заявила, что была в беспомощном состоянии после вечеринки с обильным употреблением алкоголя и не могла дать согласие на половой акт. По ее словам, она очнулась во время изнасилования и попыталась прекратить его, однако Маклемор ей не позволил. Женщина отметила, что не требовала от баскетболиста денег, а сразу написала заявление в полицию.
Маклемор был выбран под седьмым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2013 году клубом «Сакраменто Кингз». Также он играл за «Мемфис Гриззлис», «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», а в сезоне-2021/22 выступал за «Портленд». Затем защитник играл в Китае, Греции, Испании и Турции.