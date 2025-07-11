Демин набрал восемь очков в дебютном матче за «Бруклин»

Российский баскетболист Егор Демин провел свой первый матч в составе «Бруклина». Он был выбран под восьмым номером в первом раунде драфта НБА 2025 года. Россиянин провел на площадке почти 23 минуты, набрал восемь очков и записал на свой счет четыре подбора.