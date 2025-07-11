Демин набрал восемь очков в дебютном матче за «Бруклин»

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. «Бруклин Нетс» проиграл команде «Оклахома-Сити Тандер» в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Лас-Вегасе, завершилась со счетом 90:81 (22:15, 22:22, 23:21, 23:23) в пользу «Оклахомы», в составе которой больше всех очков набрал Аджай Митчелл (20). У «Бруклина» самым результативным стал Дрю Тимми (22 очка).
Российский баскетболист Егор Демин провел свой первый матч в составе «Бруклина». Он был выбран под восьмым номером в первом раунде драфта НБА 2025 года. Россиянин провел на площадке почти 23 минуты, набрал восемь очков и записал на свой счет четыре подбора.
Демину 19 лет. В сезоне-2024/25 он провел в составе университетской команды 33 матча, в которых в среднем набирал 10,6 очка, отдавал 5,5 передачи и делал 3,9 подбора.