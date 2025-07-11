Леброн Джеймс покинет «Лейкерс»? Что известно на данный момент

Однако есть один нюанс: сам Дончич пока не дал обратной связи. Со 2 августа он получит возможность подписать продление — либо на четыре года и $ 223 млн, либо на три года и $ 160 млн, если захочет оставить себе гибкость. Но все переговоры отложены до осени: сейчас он планирует играть за сборную Словении на Евробаскете-2025. В Лос-Анджелесе это понимают, однако ожидание без гарантий — всегда риск. Если в итоге Дончич не согласится, клуб рискует застрять между двумя эпохами, потеряв обе. Но пока выбор сделан. И Леброн это ощущает.