Голдин набрал 11 очков в своем третьем матче за «Майами» в Летней лиге НБА

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. «Майами Хит» проиграл «Атланте Хокс» в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лас-Вегасе завершилась со счетом 105:98 в пользу «Хокс». Самым результативным игроком стал Кобе Бафкин из «Атланты», набравший 29 очков. У «Майами» больше всех очков набрал Каспарас Якучионис (24).
Для россиянина Владислава Голдина прошедшая игра стала третьей в составе «Майами». Центровой провел на паркете 13 минут, отметился 11 очками, одним подбором и одной результативной передачей.
Голдину 24 года. Он не был выбран на прошедшем драфте НБА, но после него подписал двусторонний контракт с «Майами». Россиянин в прошедшем сезоне выступал за «Мичиган Вулверинз» в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) и вместе с клубом дошел до стадии третьего раунда «Мартовского безумия».