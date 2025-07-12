Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инсайдер рассказал, в каком случае «Кливленд» приобретёт Леброна Джеймса

Обозреватель и инсайдер The Athletic Сэм Амик объяснил, в каком случае клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» подпишет 40-летнего форварда, четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса, выступающего за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Источник: Чемпионат.com

Обозреватель и инсайдер The Athletic Сэм Амик объяснил, в каком случае клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» подпишет 40-летнего форварда, четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса, выступающего за «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Кливленд» заинтересован в Леброне Джеймсе только в случае выкупа им его же контракта", — написал Амик в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее агент Леброна Рич Пол объявил о том, что его подопечный, четырёхкратный чемпион североамериканской лиги активировал опцию игрока на сезон-2025/2026 на $ 52,6 млн, однако при этом сказал, что Леброн оценивает лучшие варианты для этого этапа карьеры.

Позже инсайдеры ESPN Уиндхорст и Шелбёрн объявили о том, что Леброн покинет «Лейкерс» в 2026 году.