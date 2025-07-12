Инсайдер рассказал, в каком случае «Кливленд» приобретёт Леброна Джеймса

Напомним, ранее агент Леброна Рич Пол объявил о том, что его подопечный, четырёхкратный чемпион североамериканской лиги активировал опцию игрока на сезон-2025/2026 на $ 52,6 млн, однако при этом сказал, что Леброн оценивает лучшие варианты для этого этапа карьеры.