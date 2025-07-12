«Нам платят кучу денег за глупость». Баркли высказался о зарплатах в НБА

Я видел, что Чет Холмгрен получил 200 с чем-то миллионов. Шей [Гилджес-Александер] только что получил $ 300 млн. Почему бы тебе не быть в хорошем настроении? Ты работаешь по паре часов в день, четыре дня в неделю. Что тебя не радует?" — сказал Баркли в шоу Дэна Патрика.