«Мусор». Бронни Джеймса раскритиковали в соцсетях после нереализованного победного броска

20-летний американский профессиональный баскетболист Бронни Джеймс, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс» Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), подвергся критике после поражения в матче Летней лиги с «Даллас Маверикс» (85:87) за своё непопадание при трёхочковом броске на последних секундах матча.