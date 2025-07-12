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«Мусор». Бронни Джеймса раскритиковали в соцсетях после нереализованного победного броска

20-летний американский профессиональный баскетболист Бронни Джеймс, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс» Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), подвергся критике после поражения в матче Летней лиги с «Даллас Маверикс» (85:87) за своё непопадание при трёхочковом броске на последних секундах матча.

Источник: Чемпионат.com

20-летний американский профессиональный баскетболист Бронни Джеймс, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс» Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), подвергся критике после поражения в матче Летней лиги с «Даллас Маверикс» (85:87) за своё непопадание при трёхочковом броске на последних секундах матча.

«Какой отец, такой и сын», — написал в социальной сети Х аналитик Скип Бэйлесс.

«Бронни задыхается при прессинге, как его отец», — приводит слова одного из фанатов издание Daily Mail.

«Он просто мусор. Плох во многих игровых аспектах», — написал другой.

«Этот матч показал — он сломанный игрок», — добавил третий.

«Ужасный выбор момента для броска, мог просто уйти за пределы площадки», — написал четвёртый.