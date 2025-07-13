Травмы суперзвезд не катастрофа. НБА умеет монетизировать даже неудачи

Однако не все случаи так однозначны. В плей-офф Дэмьен Лиллард также получил травму ахилла, после чего «Милуоки» расстался с ним. На его контракте оставалось $ 112,6 млн. Клуб воспользовался правилом Stretch Provision, распределив выплаты по контракту на пять лет, чтобы снизить нагрузку на потолок зарплат. О том, покроет ли страховка хотя бы часть этой суммы, информации нет: в «Бакс» от комментариев отказались, а детали страховых полисов обычно держатся в тайне. Всё зависит от конкретных условий, прописанных в соглашении.