Инсайдер раскрыл будущее Йокича после отказа продлевать контракт с «Денвером»

Аммик заявил, что нет никаких признаков наличия у Николы желания покинуть «Денвер» в ближайшее время. Несмотря на то, что он имеет право стать свободным агентом НБА в 2027 году, нет уверенности в том, что он хотя бы задумывается прямой сейчас о том, чтобы уйти из организации.