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Инсайдер раскрыл будущее Йокича после отказа продлевать контракт с «Денвером»

Обозреватель и инсайдер The Athletic Сэм Амик высказался о будущем 30-летнего сербского центрового Николы Йокича, выступающего за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», после отказа продлевать действующее соглашение.

Источник: Чемпионат.com

Обозреватель и инсайдер The Athletic Сэм Амик высказался о будущем 30-летнего сербского центрового Николы Йокича, выступающего за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», после отказа продлевать действующее соглашение.

Аммик заявил, что нет никаких признаков наличия у Николы желания покинуть «Денвер» в ближайшее время. Несмотря на то, что он имеет право стать свободным агентом НБА в 2027 году, нет уверенности в том, что он хотя бы задумывается прямой сейчас о том, чтобы уйти из организации.

Йокич был выбран на драфте НБА 2014 года под общим 41-м номером командой «Денвер Наггетс». В 2023-м они завоевали своё первое чемпионство.