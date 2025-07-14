Егор Дёмин вновь вышел на паркет Летней лиги НБА. Чем запомнился россиянин? Разбор

В четвёртой четверти Дёмин появился на площадке за семь минут до финальной сирены. В обороне действовал активно, хотя не всегда результативно: в одном из эпизодов не сумел обойти заслон, что привело к точному трёхочковому броску соперника. В нападении запомнился момент, когда Егор не реализовал открытый лэй-ап в быстром отрыве, но уже в следующей атаке сумел перехватить мяч под кольцом и спровоцировать потерю соперника. За минуту до конца встречи он реализовал важнейший трёхочковый, сократив отставание до одного очка — решение было принято быстро, а бросок выполнен в ритме.