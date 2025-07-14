Кайри Ирвинг высказался об эксперте, получающем по контракту больше многих игроков НБА

«Я собираюсь обсудить его контракт. И вот что я скажу: “Не думаю, что ты этого стоишь”. Заслуживает ли Смит зарабатывать больше, чем Виктор Вембаньяма?» — сказал Ирвинг во время стрима в социальных сетях.