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Кайри Ирвинг высказался об эксперте, получающем по контракту больше многих игроков НБА

Защитник и лидер «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг поделился мнением о контракте эксперта Стивена Эй Смита.

Источник: Чемпионат.com

Защитник и лидер «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг поделился мнением о контракте эксперта Стивена Эй Смита. Ранее сообщалось, что аналитик заключил соглашение с ESPN на пять лет, по итогам которого должен заработать $ 100 млн.

«Я собираюсь обсудить его контракт. И вот что я скажу: “Не думаю, что ты этого стоишь”. Заслуживает ли Смит зарабатывать больше, чем Виктор Вембаньяма?» — сказал Ирвинг во время стрима в социальных сетях.

В следующем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Вембаньяма получит примерно $ 13,3 млн по контракту с «Сан-Антонио Спёрс».