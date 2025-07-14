Это попало в прямой эфир — Дёмин без лишних слов заявил о себе. Новый лидер «Бруклина»?

В Летней лиге много одарённых игроков, ищущих себя в статистике, бросках, эффектных проходах. Дёмин идёт своим путём: он руководит игрой, говорит тогда, когда нужно, а иногда достаточно лишь взгляда, чтобы партнёры поняли его замысел. Он не требует внимания к себе — он фокусирует его на команде. Его лидерство — устойчивая система. В долгосрочной перспективе именно такие игроки становятся фундаментом команды. Сегодня для него всё только начинается. Однако очевидно одно: Дёмин — гораздо больше, чем российский новичок в Летней лиге. Это молодой лидер, который точно знает, зачем он здесь.