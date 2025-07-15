Уэйд высказался на тему величайшего игрока НБА всех времён, обозначив проблему с Леброном

«Непросто вести с разговор о величайшем игроке всех времён, когда мы видим, что некоторые игроки ещё выступают. Мы ещё не смогли осознать все ту работу, которую проделал Леброн. Это очень несправедливо по отношению к нему», — сказал Уэйд в своём подкасте.