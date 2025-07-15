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Эксперт предупредил Леброна по поводу возможного возвращения в «Кливленд»

Обозреватель Cleveland Plain Dealer Джимми Уоткинс поделился мнением о возможном возвращении лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в «Кливленд Кавальерс», где спортсмен начинал карьеру.

Источник: Чемпионат.com

Обозреватель Cleveland Plain Dealer Джимми Уоткинс поделился мнением о возможном возвращении лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в «Кливленд Кавальерс», где спортсмен начинал карьеру.

«Если Леброн всё же решится на ещё одно возвращение и напишет трогательное письмо “Я возвращаюсь домой”, ему стоит помнить о своей аудитории. Эта фанатская база (и сама команда) всегда будет его любить, но нынешние “Кавс” ей тоже по душе. Митчелл, Гарленд, Мобли и Аллен сулят долгосрочную перспективу и куда меньше межсезонных бурь. Пять, восемь или десять лет назад “Кливленд” отдал бы всё за ещё одну главу с Леброном. А сейчас? В этом я уже не уверен», — говорится в материале Уоткинса.

Леброн Джеймс зажигает на концерте Bad Bunny: