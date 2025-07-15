Эксперт предупредил Леброна по поводу возможного возвращения в «Кливленд»

«Если Леброн всё же решится на ещё одно возвращение и напишет трогательное письмо “Я возвращаюсь домой”, ему стоит помнить о своей аудитории. Эта фанатская база (и сама команда) всегда будет его любить, но нынешние “Кавс” ей тоже по душе. Митчелл, Гарленд, Мобли и Аллен сулят долгосрочную перспективу и куда меньше межсезонных бурь. Пять, восемь или десять лет назад “Кливленд” отдал бы всё за ещё одну главу с Леброном. А сейчас? В этом я уже не уверен», — говорится в материале Уоткинса.