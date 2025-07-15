«Я не боюсь брать инициативу». Россиянин Егор Дёмин начинает своё приключение в НБА

— Думаю, уже по первым двум играм видно, что я не боюсь брать инициативу и бросать по кольцу. Насколько это эффективно — другой вопрос, и это очень важно. Сейчас для меня всё это процесс, этап становления. Я уже понимаю, какие аспекты игры необходимо улучшать, над чем работать, исходя из своих неудач. Физическая борьба — это то, к чему мне ещё нужно привыкнуть. В своё время, когда я только пришёл в колледж, я тоже сталкивался с трудностями из-за физики и скорости игры. Но в раздевалке мы всегда говорим, что главное — это получать как можно больше игрового опыта, чтобы становиться лучше. Во второй игре я много времени провёл на позиции разыгрывающего, тренеры доверили мне управлять игрой с самого начала и по ходу матча. Это отличная возможность для меня расти и совершенствоваться.