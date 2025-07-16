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Голливудский актёр выразил восхищение подходом Леброна Джеймса к баскетболу

Американский актёр и комик Седрик Антонио Кайлс, известный под псевдонимом Седрик Развлекатель, выразил восхищение тем, как 40-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий на позиции лёгкого форварда в «Лос-Анджелес Лейкерс», соотечественник Леброн Джеймс относится к баскетболу.

Источник: Чемпионат.com

Американский актёр и комик Седрик Антонио Кайлс, известный под псевдонимом Седрик Развлекатель, выразил восхищение тем, как 40-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий на позиции лёгкого форварда в «Лос-Анджелес Лейкерс», соотечественник Леброн Джеймс относится к баскетболу.

«Это напоминает ту старую новогоднюю игрушку. Ты думаешь: “У меня она уже была, где же что-то новое и блестящее?” Но потом возвращаешься к тому самому велосипеду. Он надёжен и по-настоящему важен. Такой стиль лидерства, отношение к своему телу, настоящая любовь к игре — вот что действительно ценно. Думаю, именно такой подход начнёт вдохновлять игроков на более серьёзное отношение к баскетболу — думать не только о деньгах, славе или количестве подписчиков», — приводит слова Кайлса портал The Sports Rush.