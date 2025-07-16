Голливудский актёр выразил восхищение подходом Леброна Джеймса к баскетболу

«Это напоминает ту старую новогоднюю игрушку. Ты думаешь: “У меня она уже была, где же что-то новое и блестящее?” Но потом возвращаешься к тому самому велосипеду. Он надёжен и по-настоящему важен. Такой стиль лидерства, отношение к своему телу, настоящая любовь к игре — вот что действительно ценно. Думаю, именно такой подход начнёт вдохновлять игроков на более серьёзное отношение к баскетболу — думать не только о деньгах, славе или количестве подписчиков», — приводит слова Кайлса портал The Sports Rush.