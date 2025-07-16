«Голоса критиков стихли». В Америке высказались об умении Дёмина бросать из-за дуги

«Помните, как когда-то говорили, что Егор Дёмин не умеет бросать из-за дуги? Как только “Бруклин Нетс” выбрал его на драфте в прошлом месяце, в соцсетях тут же появились критики, спешившие высмеять этот выбор. Основным аргументом противников была именно его якобы слабая дальняя атака.