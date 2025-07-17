Егор Дёмин зажег в НБА! Исполнил крутой данк и выдал яркую серию в концовке матча

Началось всё так: первый бросок — дальний, мимо, без сопротивления, но и без опоры. Однако уже через несколько владений именно Дёмин стал автором одного из самых эффектных эпизодов, если не всего турнира, то уж точно игрового дня: он протащил мяч через всю площадку и завершил атаку мощным данком с левой руки. Поступок нестандартный — не столько с точки зрения физики, сколько с точки зрения принятия решений, особенно учитывая, что ранее он чаще играл роль второго номера и не забирал инициативу на себя.